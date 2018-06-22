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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,46 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,43 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,42 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036734 -1,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023285 -1,43 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020286 -1,42 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031032 -1,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065269 -0,94 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 59,789324 -0,92 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 177,019328 -0,78 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,929214 -0,77 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028383 -0,72 İş Portföy Altın Fonu 0,022137 -0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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