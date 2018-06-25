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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon", yüzde 1,28 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,11 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 58,848369 -1,57 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030635 -1,28 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 454,526970 -1,11 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,045088 -1,04 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053258 -0,90 Finans Portföy Altın BYF 17,376538 -0,88 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,020791 -0,81 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038369 -0,80 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,564443 -0,79 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104994 -0,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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