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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,26 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,26 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 4,15 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,02 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 13,475396 -4,26 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029363 -4,15 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 56,485289 -4,02 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045708 -4,01 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090775 -3,92 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,003875 -3,53 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035748 -3,53 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022460 -3,34 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018094 -3,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,863208 -3,18

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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