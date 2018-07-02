En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,74 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,23 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon" ve yüzde 1,13 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021250 -2,74 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 55,915712 -1,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,043541 -1,13 İş Portföy Altın Fonu 0,021013 -1,06 Ak Portföy Altın Fonu 0,043769 -1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,045954 -1,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026934 -1,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016049 -1,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,661596 -1,05 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,016085 -1,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

