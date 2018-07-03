En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,57 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 1,44 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,27 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010066 -2,57 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,027470 -1,44 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,164056 -1,27 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037919 -1,24 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,059649 -1,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,385968 -1,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,552343 -0,74 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,175783 -0,57 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013798 -0,52 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 245,613273 -0,44





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