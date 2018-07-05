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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,06 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,80 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026859 -1,06 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,160540 -0,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,378867 -0,80 Ata Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,058661 -0,77 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037347 -0,74 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173560 -0,69 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013665 -0,63 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 241,781892 -0,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,547141 -0,34 TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 14,916567 -0,33


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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