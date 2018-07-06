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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,59 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,59 ile "Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,55 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 15,765655 -1,59 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 446,258237 -1,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020210 -1,45 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,019517 -1,42 Finans Portföy Altın BYF 16,910413 -1,37 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 171,146713 -1,28 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,022109 -1,27 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026230 -1,20 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027499 -1,18 HSBC Portföy Altın Fonu 1,697087 -1,15


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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