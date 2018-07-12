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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 9,03 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,03 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 8,67 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 8,08 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,189556 -9,03 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041663 -8,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083041 -8,08 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,332916 -7,78 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,367956 -6,98 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017308 -6,62 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051942 -6,45 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,231659 -6,34 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040156 -6,33 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098917 -6,07

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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