En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,26 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 0,99 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,97 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 16,294982 -1,26 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040913 -0,99 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 176,742863 -0,97 Finans Portföy Altın BYF 17,510105 -0,71 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,985099 -0,57 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081996 -0,51 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,933398 -0,38 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 468,059281 -0,37 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,792435 -0,29 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,167001 -0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

