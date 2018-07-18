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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,10 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,10 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,96 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,94 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 15,943798 -2,10 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 173,356399 -1,96 Finans Portföy Altın BYF 17,165796 -1,94 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 464,412372 -0,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020211 -0,74 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019749 -0,55 İş Portföy Üç. Değişken Fon 0,989725 -0,51 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066676 -0,34 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,891321 -0,33 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029227 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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