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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,20 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,20 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu”, yüzde 2,15 ile "Halk Portföy Altın Katılım Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,026438 -2,20 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013767 -2,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,027672 -2,15 İş Portföy Altın Fonu 0,021654 -2,14 HSBC Portföy Altın Fonu 1,709550 -2,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,047284 -2,14 Garanti Portföy Altın Fonu 0,054956 -2,14 Deniz Port. Altın Fonu 0,024422 -2,12 Fiba Portföy Altın Fonu 0,016520 -2,11 Ak Portföy Altın Fonu 0,045140 -2,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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