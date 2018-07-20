En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,05 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF”, yüzde 0,94 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,92 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,720837 -1,05 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080436 -0,94 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040147 -0,92 Finans Portföy Gümüş BYF 15,728599 -0,83 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,159224 -0,75 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026693 -0,74 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037442 -0,67 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,013578 -0,67 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,378110 -0,60 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172145 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)