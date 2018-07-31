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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,49 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,05 ile "İş Portföy Resan Değ. Özel Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 59,124594 -1,49 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031007 -1,34 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,410404 -1,05 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054941 -0,70 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,020546 -0,52 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 237,234802 -0,40 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,156835 -0,39 Garanti Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026195 -0,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,372706 -0,30 TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,071199 -0,29


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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