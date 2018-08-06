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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,08 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,08 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu”, yüzde 0,05 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve yüzde ve "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,027612 -0,08 İş Portföy Altın Fonu 0,022585 -0,05 Ak Portföy Altın Fonu 0,047053 -0,05 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014361 -0,05 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,028919 -0,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,049320 -0,05 HSBC Portföy Altın Fonu 1,783277 -0,05 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,046892 -0,04 ING Portföy Altın Fonu 0,022545 -0,04 Deniz Port. Altın Fonu 0,025461 -0,04


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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