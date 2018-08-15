En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,63 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 6,44 ile "Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu" ve yüzde 6,19 ile "Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 9 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF20,806266-6,63 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,046822-6,44 Finans Portföy Altın BYF22,534486-6,19 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF627,157310-6,11 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,040211-5,95 TEB Portföy Altın Fonu0,062595-5,69 Deniz Port. Altın Fonu0,032339-5,60 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,402388-5,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037073-5,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

