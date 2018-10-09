En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,19 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,54 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,45 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 18,605065 -2,19 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022817 -1,54 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,155449 -1,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034419 -1,43 İş Portföy Altın Fonu 0,026603 -1,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,055292 -1,42 TEB Portföy Altın Fonu 0,057817 -1,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,672596 -1,41 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,017009 -1,41 HSBC Portföy Altın Fonu 2,105118 -1,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

