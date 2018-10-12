Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,27 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,27 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,71 ile "Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon" ve yüzde 3,56 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077564 -4,27 Azimut PYŞ Dördüncü Değ. Fon 0,016803 -3,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,321230 -3,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025924 -3,50 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036247 -3,23 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061826 -2,99 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042064 -2,92 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075883 -2,89 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035133 -2,87 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,097291 -2,76


Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Analiz Içerikleri Fonbul.com Dan Alınmıştır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1