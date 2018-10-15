Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon FAO FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,61 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,61 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,55 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,17 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035662 -1,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021030 -1,55 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058054 -1,17 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041572 -1,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,963625 -1,10 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 574,543495 -1,10 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 210,254909 -1,08 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029657 -1,02 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,283844 -1,01 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076781 -1,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1