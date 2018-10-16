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En fazla kaybettiren yatırım fonları

-Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,20 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,20 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,59 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034531 -3,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 65,944051 -2,59 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 560,596887 -2,43 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075144 -2,13 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060880 -2,11 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026220 -2,11 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022722 -1,99 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074354 -1,87 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,256849 -1,85 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053480 -1,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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