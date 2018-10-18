En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,80 ile "Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,67 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,59 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy Gümüş BYF 17,542187 -2,80 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025833 -2,67 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022475 -2,59 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040339 -2,58 Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017312 -2,43 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073693 -2,39 Finans Portföy Altın BYF 20,042277 -2,35 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,460344 -2,33 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021824 -2,32 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034659 -2,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

