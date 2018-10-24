Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Kahramanmaraş Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim
Limak Vakfı'na 5 ödül
Limak Vakfı'na 5 ödül

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,56 ile "Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,56 ile "Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 2,48 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,47 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Şeker Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,414029 -2,56 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,168918 -2,48 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017263 -2,47 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,057426 -2,47 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,042525 -2,34 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,790600 -2,28 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036264 -2,08 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106865 -1,98 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026903 -1,97 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077089 -1,90

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım FonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1