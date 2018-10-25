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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 5,42 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,42 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 4,92 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032510 -5,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,057393 -4,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,979346 -4,88 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069915 -3,71 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024778 -3,63 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021649 -3,58 Finans Portföy Altın BYF 20,257417 -2,40 Finans Portföy Gümüş BYF 17,746438 -2,38 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,188455 -2,36 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038442 -2,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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