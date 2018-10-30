En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,44 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 5,38 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,92 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 61,719982 -5,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031602 -5,38 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055483 -4,92 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 10,839160 -4,51 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037909 -4,25 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,073627 -4,10 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,360243 -3,88 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048064 -3,52 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 3,852744 -3,49 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,898620 -3,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



