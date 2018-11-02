En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,37 ile "Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu”, yüzde 1,28 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,19 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011384 -1,37 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 535,715566 -1,28 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013242 -1,19 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,388940 -0,68 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,037462 -0,47 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,161964 -0,46 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565172 -0,37 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019226 -0,21 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179253 -0,20 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,015034 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

