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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,06 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,06 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 3,01 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,65 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 62,458910 -3,06 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032285 -3,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056569 -2,65 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068712 -2,54 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050547 -2,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022762 -2,09 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019706 -2,02 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053588 -1,98 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 525,240893 -1,96 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025012 -1,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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