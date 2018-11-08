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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,99 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,99 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,83 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,78 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100207 -0,99 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039461 -0,83 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168542 -0,78 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,592058 -0,78 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410416 -0,73 Finans Portföy Altın BYF 19,204149 -0,63 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,796547 -0,60 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,881352 -0,54 Yapı Kredi Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fon 0,015291 -0,53 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182873 -0,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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