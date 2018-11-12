En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,40 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)” ve "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 2,38 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106232 -2,40 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,754504 -2,40 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,037786 -2,38 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060346 -1,81 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,802007 -1,76 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034566 -1,74 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,174170 -1,65 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,317937 -1,59 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,614434 -1,54 Finans Portföy Gümüş BYF 16,491462 -1,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

