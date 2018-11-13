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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,38 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,38 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 3,27 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,67 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031038 -3,38 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 60,050330 -3,27 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055715 -2,67 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,679542 -2,47 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067034 -2,43 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040743 -2,41 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,277727 -2,32 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,783440 -2,32 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016747 -2,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037366 -2,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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