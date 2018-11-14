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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,72 ile "Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,40 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,05 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014848 -3,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,027918 -1,40 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070246 -1,05 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033449 -0,58 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020281 -0,54 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029494 -0,50 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021534 -0,43 Ak Portföy Altın Fonu 0,049698 -0,43 İş Portföy Altın Fonu 0,023999 -0,43 TEB Portföy Altın Fonu 0,052187 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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