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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,93 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,93 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,82 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,083154 -0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 59,638990 -0,82 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,111562 -0,82 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022419 -0,81 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,310119 -0,77 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,055379 -0,71 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,031196 -0,56 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 529,645305 -0,53 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,898410 -0,52 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031660 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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