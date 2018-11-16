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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,68 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,51 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,27 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068868 -1,68 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,645659 -1,51 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,888730 -1,27 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041530 -1,26 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036995 -1,26 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079773 -1,11 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,088845 -1,08 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033132 -1,01 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,929134 -0,98 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018494 -0,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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