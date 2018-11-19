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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,74 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,74 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,14 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030714 -2,74 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022023 -2,14 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,982657 -2,01 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054824 -1,76 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,053202 -1,71 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028953 -1,66 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022051 -1,60 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030930 -1,58 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,829134 -1,57 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036419 -1,56

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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