Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya vantara partnerday Hitachi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu”, yüzde 3,62 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,01 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029559 -3,76 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,850337 -3,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053172 -3,01 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064625 -1,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024113 -1,51 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021062 -1,40 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,029257 -0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049014 -0,88 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,292097 -0,63 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,040415 -0,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım fonlarıFon Piyasası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1