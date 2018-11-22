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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,52 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF”, yüzde 1,42 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,24 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 515,527824 -1,52 Finans Portföy Altın BYF 18,993423 -1,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589587 -1,24 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 192,013631 -1,10 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410860 -1,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022163 -0,94 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032191 -0,80 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169040 -0,74 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183821 -0,70 Finans Portföy Gümüş BYF 16,443796 -0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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