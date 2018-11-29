En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,68 ile "Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,57 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012920 -2,20 Finans Portföy Altın BYF 18,549145 -0,68 Finans Portföy Gümüş BYF 15,842057 -0,57 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 187,693041 -0,54 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028430 -0,54 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030028 -0,49 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014880 -0,49 İş Portföy Altın Fonu 0,023243 -0,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,020848 -0,49 TEB Portföy Altın Fonu 0,050537 -0,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



