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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,28 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,28 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu”, yüzde 2,09 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052904 -2,28 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029726 -2,09 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020868 -2,00 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,565324 -1,84 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023697 -1,82 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,267017 -1,77 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047854 -1,60 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,050501 -1,49 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018799 -1,47 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063428 -1,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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