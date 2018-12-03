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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,49 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,49 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYFF" ve yüzde 0,70 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012718 -1,49 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 15,556214 -1,19 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019494 -0,70 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,605097 -0,68 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035075 -0,65 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,550379 -0,61 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031612 -0,55 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,420413 -0,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028131 -0,42 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,029719 -0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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