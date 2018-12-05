En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,32 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,28 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,469841 -2,32 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,199174 -2,28 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053362 -2,14 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042610 -2,08 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081774 -2,08 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,214734 -2,03 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038028 -1,93 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 3,992421 -1,89 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,294427 -1,88 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,395149 -1,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

