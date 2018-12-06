En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 2,58 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 2,54 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,456353 -2,59 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,884044 -2,58 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041526 -2,54 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079859 -2,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,178754 -1,96 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 193,793053 -1,69 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,323413 -1,60 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,019753 -1,01 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,276072 -0,72 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,103531 -0,68





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

