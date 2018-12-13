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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,47 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu”, yüzde 3,75 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 3,57 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035989 -4,47 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,313527 -3,75 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,476198 -3,57 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039525 -3,52 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103315 -3,37 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,242182 -3,29 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076150 -3,18 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,863851 -3,12 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,769010 -2,90 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,062132 -2,79

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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