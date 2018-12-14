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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF”, yüzde 0,49 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,47 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 19,274913 -0,79 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053281 -0,49 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,335025 -0,47 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,738179 -0,46 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,016672 -0,43 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 194,778967 -0,40 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,406147 -0,30 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181768 -0,28 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021570 -0,24 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039347 -0,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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