İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,32 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
En fazla kaybettiren yatırım fonları
- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu
17 Aralık 2018 Pazartesi 15:00
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,91 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 2,32 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,11 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.