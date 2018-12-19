En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 5,97 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,52 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,35 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012239 -5,97 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,960855 -1,52 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064134 -1,35 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,956837 -1,29 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020870 -1,28 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034032 -1,02 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031174 -0,98 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020747 -0,88 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048388 -0,79 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 517,316394 -0,68

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

