En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,57 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 2,50 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 2,18 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 54,639131 -2,57 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,050135 -2,50 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028649 -2,18 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020456 -1,98 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,351295 -1,54 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023485 -1,37 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,060519 -1,21 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047906 -1,00 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,952352 -0,88 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020582 -0,80

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

