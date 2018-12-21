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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,54 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,10 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011848 -4,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,888376 -3,49 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061655 -3,10 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,048729 -2,80 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027847 -2,80 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 53,112737 -2,79 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030334 -2,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,058986 -2,53 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033351 -2,13 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020180 -2,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
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