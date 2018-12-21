İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,54 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,10 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
En fazla kaybettiren yatırım fonları
- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,54 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu
21 Aralık 2018 Cuma 14:49
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,54 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,10 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.