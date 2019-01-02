Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ahmet Ahmet Fikret Gökhan Bursa Fikret Şerafettinoğlu
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak

En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,47 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
banner17

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,47 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,30 ile "Ünlü Portföy İki. Değ. Fon" ve yüzde 0,22 ile "Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019661 -0,47 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028786 -0,30 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013677 -0,22 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011743 -0,20 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,282341 -0,15 ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,817314 -0,11 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,554918 -0,05 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018899 -0,04 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014507 -0,02 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,056262 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1