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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,69 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,69 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,60 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 0,59 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041614 -0,69 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,861398 -0,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079891 -0,59 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,138107 -0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,422187 -0,42 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,607976 -0,37 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020377 -0,36 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017180 -0,32 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,187120 -0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173118 -0,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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