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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,52 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,49 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021434 -1,52 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031154 -1,49 TEB Portföy Altın Fonu 0,055328 -1,49 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016325 -1,48 Deniz Port. Altın Fonu 0,028828 -1,48 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022845 -1,48 HSBC Portföy Altın Fonu 2,016857 -1,46 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032862 -1,46 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019450 -1,45 İş Portföy Altın Fonu 0,025464 -1,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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