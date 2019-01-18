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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,34 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,23 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020912 -1,34 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013538 -1,23 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034627 -1,12 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027253 -1,03 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,020276 -0,97 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065248 -0,95 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,928851 -0,87 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063228 -0,86 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031916 -0,83 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019606 -0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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