En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 1,62 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088330 -1,74 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046413 -1,62 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,306877 -1,00 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,512556 -0,88 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,527822 -0,87 TEB Portföy Altın Fonu 0,053841 -0,86 Deniz Port. Altın Fonu 0,028064 -0,86 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022238 -0,86 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015890 -0,86 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018944 -0,83

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)



